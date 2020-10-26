Москва, , 15:33 — REGNUM Основных причин создания поддельных сайтов известных брендов в интернете две, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын, комментируя появление новой схемы мошенничества.

«Первая — это рост популярности электронной торговли. Благодаря пандемии, население планеты пристрастилось заказывать товары и услуги онлайн и потеряло бдительность.

Сейчас объём электронной коммерции оценивают в $4 трлн, и это уже 16% всей мировой розничной торговли. Граждане давно покупают в Сети не только книжки и электронику, но и одежду, и даже заказываем доставку еды из продовольственных магазинов.

Люди привыкли доверять онлайн-магазинам приблизительно так же, как новостям из интернета, и перестали их бояться. К тому же они не ожидают натолкнуться на поддельные сайты известных брендов, рассчитывая, что ИТ-специалисты и юристы крупных фирм быстро обнаруживают мошенников и добиваются, чтобы их прикрыли.

Однако мошенники, в общем-то, всегда имеют некоторую временную фору и могут успеть заполучить некоторое число жертв.

Во-вторых, киберкриминал достиг значительных масштабов, он велик, оперативен и сообразителен. По оценке Cybersecurity Ventures, ущерб от кибератак в 2019 году составил $11,5 млрд.

Число кибератак растёт на 11% ежегодно. Рост легко объясним. Поскольку фирмы спешат выводить на рынок всё новые и новые услуги через мобильные приложения и онлайн-сервисы, в спешке безопасности уделяется мало внимания, приложения часто уязвимы. Мошенники видят лёгкую добычу и куют железо, пока горячо.

Жертвами мошенников, в основном, становятся новые покупатели, не имеющие большого опыта онлайн-покупок. Они же больше других ищут распродажи, скидки и другие мероприятия.

Такие пользователи, конечно, не будут проверять при помощи команды whois, на кого зарегистрирован домен. Я бы посоветовал не спешить соблазняться выгодными предложениями от незнакомых ранее сайтов, даже если кажется, что они принадлежат известному бренду.

Даже если не хочется упустить выгодное предложение. Кроме того, можно проверить, нет ли у бренда другого сайта, больше похожего на правду», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей России предупредили о новой мошеннической схеме с использованием известных брендов. Мошенники массово регистрируют домены с окончанием — off.

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