Владикавказ, , 15:32 — REGNUM В Северной Осетии, по данным республиканского минздрава на 26 октября, зафиксировано 6974 человек, у которых за все время пандемии был выявлен коронавирус. В последние трое суток наблюдается самый большой за последние месяцы прирост новых положительных тестов на COVID-19 — от 54 до 56.

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Растет число госпитализированных, в связи с чем минздраву пришлось открыть для приема пациентов еще и республиканскую клиническую больницу. До этого лечением пациентов с коронавирусом занимались четыре медучреждения — больница скорой помощи, детская республиканская больница, Ардонская и Правобережная больницы.

В настоящее время численность госпитализированных составляет 889 человек (+62 госпитализированы за последние сутки). Коронавирус подтвержден лишь у 61 человека, в том числе у десяти детей. В тяжелом состоянии находятся 62 пациента а, из них 31 подключен к аппаратам ИВЛ.

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