Варшава, , 15:30 — REGNUM Сотрудники института Pollster (Польша) провели исследование, в ходе которого выяснили отношение жителей Польши к штрафам за отсутствие защитных масок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Dziennik.

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Так, согласно опросу, 56% респондентов считают, что полиция должна наказывать за отсутствие маски. Противоположного мнения придерживаются 36% респондентов. 8% опрошенных указали, что не имеют определенного мнения на этот счет.

Напомним, правящая партия «Право и справедливость» внесла в Сейм законопроект, который предусматривает ужесточение наказаний для тех, кто отказывается носить защитную маску в общественных местах.

В настоящее время такие лица должны облагаться штрафом в размере 500 злотых (130 долларов США). Полиция также может передать дело в Санэпиднадзор, который может наложить административные штрафы от 5 до 30 тысяч злотых (от 1,3 до 7,8 тыс. долларов США) за несоблюдение правил. Новый законопроект предусматривает увеличение первоначального штрафа до 1 тысячи злотых (260 долларов США).

Исследование было проведено 22−23 октября на выборке из 1082 взрослых жителей Польши.