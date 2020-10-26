Москва, , 15:31 — REGNUM Строительство пятиэтажных школ, вероятно, не повысит качество образовательного процесса в столице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Московской городской думы (МГД) Екатерина Енгалычева, комментируя изменения в правила проектирования социальных объектов, в которых увеличили максимальную этажность школ.

«Я считаю, что это сделано с одной целью — экономии московской дорогой земли, учитывая тот факт, что вокруг все застраивается небоскребами. Градостроители давно наплевали на все нормы, которые были в СССР и на нормы приличия, наверное. Это, скорее всего, связано с тем, что школы в новых районах и в районах, которые активно застраиваются, переполнены», — сказала Енгалычева.

По словам парламентария, в некоторых столичных школах количество классов в одной параллели доходит до девяти. Поэтому дополнительный этаж не снимет перегруженность образовательного учреждения — для этого нужно менять саму градостроительную политику.

«Нужно не только здания по-новому возводить, но и саму систему привести в порядок. Главное, чтобы было комфортно для детей. Но какой может быть комфорт, когда девять первых классов, лучше бы саму систему образования улучшили. А сейчас лоббируют дистанционное образование. Они же хотят, как я полагаю, дистанционным сделать образование. Сейчас оно вводится под предлогом коронавируса, а я боюсь, как бы это не осталось с нами на долгие годы. Когда традиционное образование станет дорогим и доступным избранным, а остальным останется только дистанционное», — заявила Енгалычева.

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