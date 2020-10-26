Казань, , 15:41 — REGNUM На карантине из-за возросшего числа острых респираторных вирусных инфекций находятся 1 044 школьника из 40 классов в Татарии. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

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На сегодняшний день, 26 октября, на самоизоляции по ОРВИ находятся 40 классов, в которых обучаются 1 044 ребенка. Среди них единичные классы в Набережных Челнах, в Лениногорском и Верхнеуслонском районах и 34 класса — в школах Казани.

За минувшую субботу, 24 октября, через утренние фильтры к занятиям в школах не допустили 21 ученика, добавила главный санитарный врач.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Татарии увеличилось количество обращений родителей школьников, обеспокоенных слухами о резком увеличении заболеваемости ОРВИ и гриппа. Кроме этого, появилась информация о переходе школ на дистанционное обучение. Минобразования республики заверяет, что образовательный процесс продолжается в традиционном формате.

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