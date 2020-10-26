Барселона, Испания, 26 октября 2020, 15:23 — REGNUM Власти испанского автономного сообщества Каталония рассматривают возможность введения в регионе режима карантина в выходные дни. Об этом заявила официальный представитель каталонского женералитета Меричель Будо в интервью Catalunya Radio.
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"Карантин в выходные — один из вариантов, которые обсуждаются, поскольку именно в это время больше всего социальных контактов», — сказала Будо.
Она выразила озабоченность последними данными по выявленным случаям заражения коронавирусом и предупредила о возможности значительного давления на систему здравоохранения.
Будо пообещала, что власти региона будут принимать все необходимые решения для минимизации социальных контактов во избежание полного карантина.
Отмечается, что в случае введения такого режима жителям Каталонии будет запрещено покидать свои дома, кроме случаев крайней необходимости.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Испании с воскресенья действует режим комендантского часа. Жителям всей страны, кроме Канар, запрещено покидать свои дома с 22:00 до 6:00.
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