Екатеринбург, , 15:24 — REGNUM Высшим и средне-специальным учебным учреждениям Свердловской области рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения. Соответствующий указ подписан губернатором Евгением Куйвашевым и размещён на официальном правовом портале региона.

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Указанным организациям рекомендуется перейти на «дистант» c 27 октября 2020 года. В настоящее время ссузы уже работают в дистанционном режиме, который планировали завершить 8 ноября 2020 года.

Указ вступает в силу с 27 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил о готовности вуза к переходу на дистанционный режим обучения.

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