Москва, , 15:18 — REGNUM Вопрос возникновения антител в связи с коронавирусной инфекцией пока не имеет удовлетворительного объяснения. Об этом 26 октября заявил заместитель директора Медицинского центра МГУ им. М. В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили на телеканале «Россия 24».

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"Бессимптомной коронавирусной инфекции, мне кажется, не бывает. Но при этом довольно большое количество людей, которые вроде бы ничего не ощущали, имеют повышенный титр антител. Мы ещё будем разбираться, откуда берутся антитела, что это за антитела — к этому коронавирусу или другим, которыми человек переболел раньше», — заявил Мацкеплишвили.