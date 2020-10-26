Москва, , 15:15 — REGNUM Россия, действительно, единственная страна, имеющая потенциал физического уничтожения США, тем не менее, такие заявления находятся в рамках многолетней антироссийской риторики. В данной ситуации заявление Байдена — отвлечение внимания от скандалов с его сыном, Хантером, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Переход.

«Несмотря на периодические высказывания, Россия не ожидает новых значимых санкций, а уже существующие ограничили большую часть экономического сотрудничества.

Более того, после выборов элита США будет занята решением внутриполитических проблем и такие выпады будут появляться реже.

Тем не менее, заявления об «угрозе России» служит всем напоминанием о продолжении изоляции нашей страны — в первую очередь, запрет экспорта инвестиций.

После 2014 года внутренние источники инвестирования так и не активизировались, сопоставимо досанкционному периоду, когда прямые иностранные инвестиции обеспечивали значительный приток капитала.

В условиях низких цен на энергоресурсы, это крайне негативно отражается на экономическом развитии», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что наибольшую угрозу для Америки на международной арене представляет Россия.

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