Алма-Ата, Казахстан, , 15:14 — REGNUM Главный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин разрешил работу торговых центров по субботам. Об этом он заявил 26 октября на брифинге.

По его словам, на каждого посетителя торгового центра необходимо выделить не менее четырех квадратных метров пространства. Кроме того, допускается работа объектов общественного питания при заполняемости не более 50%.

Бекшин добавил, что в Алма-Ате также откроются кинотеатры. Заполняемость зрительного зала не должна превышать 30%. Вместе с тем в городе продолжает действовать запрет на массовые мероприятия.

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