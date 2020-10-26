Москва, , 15:11 — REGNUM Российская компания «Яндекс» впервые представила статистику по запросам от органов государственной власти, касающихся пользовательских данных.

Так, за первые шесть месяцев текущего года компания получила 15 376 запросов, из которых было отклонено 2468. В основном они касались данных с сервисов «Почта», «Паспорт» и «Такси».

В компании уточнили, что рассматривают только те запросы, которые пришли по официальным каналам и соответствуют требованиям закона.

В «Яндексе» пояснили, что законодательство стран, в которых он работает, позволяет госорганам запрашивать определённые сведения о пользователях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская интернет-компания «Яндекс» составила рейтинг новых слов, которые чаще всего искали в российском сегменте интернета за последние 10 лет. Данный рейтинг был составлен к Международному дню русского языка, который отмечался 6 июня. Речь идет именно о новых словах, которые до повышенного интереса к ним практически не встречались.

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