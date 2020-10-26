Минск, , 15:12 — REGNUM В ходе несанкционированных акций протеста, которые состоялись в Белоруссии 26 октября после призыва экс-кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской к общенациональной забастовке, сотрудниками органов правопорядка было задержано свыше 130 человек. Об этом 26 октября сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

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В настоящий момент на сайте правозащитников, который публикует имена задержанных во время протестных акций, содержится 135 фамилий.

Также в материале на сайте указывается, что данные списки будут обновляться и дополняться центром «Весна», который продолжает собирать информацию о задержанных на всей территории республики.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова сообщила, что правоохранительные органы Белоруссии задержали в ходе несанкционированных протестных акций, прошедших 25 октября в разных населенных пунктах республики, 523 человека.