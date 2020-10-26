Владикавказ, , 15:09 — REGNUM В Северной Осетии увеличат число медучреждений, оказывающих помощь пациентам с выявленным коронавирусом. К лечению больных подключится Республиканская клиническая больница. Об этом сообщил 26 октября минздрав региона на своей официальной странице в Instagram.

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«Наплыв пациентов очень большой. Мы развернем РКБ. При этом мы сохраним работу сосудистого центра, нагрузка пойдет на другие стационары», — заявил глава минздрава Тамерлан Гогичаев.

По его словам, в настоящее время осуществляется перевод больных из РКБ в другие медицинские учреждения республики на долечивание.

Отметим, что, по данным федерального оперативного штаба на 26 октября, в Северной Осетии число пациентов с подтвержденным коронавирусом составляет 6918 человек. За минвшие сутки зафиксирвоан самый высокий прирост за последние месяцы — 56 человек.

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