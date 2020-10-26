Майкоп, , 15:11 — REGNUM В двух муниципалитетах Адыгеи реализуется проект «Добрая няня», призванный поддержать семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Инициативу планируется распространить на всей территории республики, сообщила ТАСС первый замминистра труда и социального развития региона Ирина Ширина.

В апреле 2019 года Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» в Красногвардейском районе Адыгее запустил проект, позволяющий родителям тяжелобольных детей оставить ребенка ненадолго под бесплатным присмотром специалистов. В это время родители получают свободное время как для решения бытовых проблем, так и для отдыха, снятия психологической нагрузки.

«Мы решили распространить эту практику на все девять районов республики. В Майкопе проект «Добрая няня» уже запущен», — рассказала Ширина.

Специалисты и волонтеры Центра соцпомощи не просто присматривают за детьми, но и проводят развивающие занятия. Предусматривается индивидуальная работа с ребенком-инвалидом с помощью арт-терапии, музыкотерапии, сказкотерапии, куклотерапии, занятий пластилиновой и песочной анимацией и т. п. Также волонтеры дают консультации родителям по игровому взаимодействию с детьми в домашних условиях.

Отмечается, что с апреля прошлого года поддержку получили 26 семей. В настоящее время специалисты отделений материнства при комплексных центрах соцобслуживания населения Адыгеи составили графики и планы для воплощения проекта на своих территориях и подбирают кандидатов для оказания услуги таким семьям.