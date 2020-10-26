Уфа, , 15:10 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом был выявлен за последнюю неделю в колледжах Башкирии. Об этом 26 октября сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин на совещании в правительстве региона.

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По его словам, в вузах региона наблюдается рост случаев заражения SARS-CoV-2.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, необходимо разорвать «инфекционную цепочку», при этом не нанести ущерб образовательному процессу. В связи с этим он поручил Минобрнауки республики подготовить предложения по организации дальнейшей работы высших и среднеспециальных учебных заведениях региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в некоторых районах республики могут приостановить проведение диспансеризации и профосмотров.

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