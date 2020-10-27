Чебоксары, , 06:16 — REGNUM В Чувашии на уровне правительства разберутся с причинами низкой контрактации по объектам программы благоустройства дворов и общественных территорий. Вопрос будет обсуждён «персонально и конкретно» по каждому муниципальному образованию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал глава Чувашии Олег Николаев.

В ходе заседания глава минстроя республики Александр Героев отчитался о контрактации по программе формирования комфортной городской среды на 2021 год, которая «должна быть завершена 1 ноября 2020 года». По его словам, завершили эту работу в пяти муниципалитетах: Алатыре, Чебоксарах, Комсомольском, Порецком и Янтиковском районах.

«Хотелось бы, чтобы обратили внимание руководители таких муниципалитетов, как город Канаш, Шумерля, Красноармейский, Красночетайский, Моргаушский, Урмарский, Чебоксарский районы, которые на сегодняшний момент даже не объявили аукционы, объявление аукционов по данным объектам ожидается к концу месяца. Если в общем, то сегодня проведена контрактация шести объектов из 29, остальные в работе», — сообщил министр строительства.

Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что было дано поручение, исходя из регламента реализации федерального проекта, о завершении контрактации до ноября.

«Мы что, друг друга не слышим? Дано чёткое поручение, оно до вас доведено, срок обозначен», — обратился к руководителям муниципальных образований руководитель республики.

Он поручил главе своей администрации Вячеславу Борисову «детально разобраться по каждому муниципальному образованию и каждому объекту». И уже 27 октября «увидеть, какие есть риски по каждому муниципальному образованию возникают, и о каких деньгах речь идёт, чтобы разговаривать персонально и конкретно по каждому муниципальному образованию».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам прокурорских проверок мероприятий по благоустройству общественных пространств выявлено почти три десятка нарушений. Проверки проводились по факту низкого освоения средств в муниципалитетах: на 15 октября кассовое освоение средств составило 145,9 млн рублей, или 40%. В целом на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров выделено 1,311 млрд рублей, из ни освоено 549,9 млн рублей (42%).

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии объяснили низкое освоение федеральных средств на благоустройство