Чебоксары, 27 октября 2020, 06:16 — REGNUM В Чувашии на уровне правительства разберутся с причинами низкой контрактации по объектам программы благоустройства дворов и общественных территорий. Вопрос будет обсуждён «персонально и конкретно» по каждому муниципальному образованию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал глава Чувашии Олег Николаев.
В ходе заседания глава минстроя республики Александр Героев отчитался о контрактации по программе формирования комфортной городской среды на 2021 год, которая «должна быть завершена 1 ноября 2020 года». По его словам, завершили эту работу в пяти муниципалитетах: Алатыре, Чебоксарах, Комсомольском, Порецком и Янтиковском районах.
Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что было дано поручение, исходя из регламента реализации федерального проекта, о завершении контрактации до ноября.
Он поручил главе своей администрации Вячеславу Борисову «детально разобраться по каждому муниципальному образованию и каждому объекту». И уже 27 октября «увидеть, какие есть риски по каждому муниципальному образованию возникают, и о каких деньгах речь идёт, чтобы разговаривать персонально и конкретно по каждому муниципальному образованию».
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам прокурорских проверок мероприятий по благоустройству общественных пространств выявлено почти три десятка нарушений. Проверки проводились по факту низкого освоения средств в муниципалитетах: на 15 октября кассовое освоение средств составило 145,9 млн рублей, или 40%. В целом на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров выделено 1,311 млрд рублей, из ни освоено 549,9 млн рублей (42%).
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