Курган, , 15:02 — REGNUM В Курганской области в рамках акции #простопомоги45 жители привозят в ковидные госпитали десятки флаконов жидкого мыла, бутилированной воды, наборы одноразовой посуды, резиновые коврики и вёдра. Даже жители Майами (США) перевели деньги, которые добровольцы штаба #Мывместе потратили на закупку необходимых вещей для больниц, сообщает «Область 45».

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"Больницы сообщают, что им нужно. Из инфекционной больницы позвонили в штаб, сказали, что у них нет воды питьевой. В госпитале для ветеранов нет одноразовой посуды. Это всё нужно в больших объёмах», — сообщил изданию волонтёр Илья Сиделев.

Напомним, ранее просьба администрации Петуховского района о помощи местному ковидному госпиталю в виде масок, перчаток, продовольствия и прочего, породила скандал федерального уровня. Врачам местной больницы пришлось оправдываться, мол, всем необходимым обеспечены, даже есть запас, но от любой помощи в сложной эпидемиологической ситуации не отказываемся.

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