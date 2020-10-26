Лос-Анджелес, США, , 14:59 — REGNUM Геймер с ником DandruffMuffin обнаружил необычную ошибку в игре Call of Duty: Warzone. Об этом он 25 октября сообщил на Reddit.

Во время матча DandruffMuffin попытался выпрыгнуть в окно, но вместе этого его персонажа телепортировало в другой конце игровой карты. Геймер также опубликовал видео с демонстрацией необычного бага.

Напомним, Call of Duty: Warzone — это популярная игра в жанре «королевская битва», разработанная студией Infinity Ward. Её релиз состоялся в марте 2020 года.

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