Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM «Встреча выпускников КВН» не состоится в Екатеринбурге в 2020 году. Об этом заявил генеральный директор «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов местным СМИ.

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Как передаёт ТАСС, ранее мероприятие было запланировано на ноябрь 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 в этом году «встречи» не состоится.

В свердловском департаменте информполитики уточнили изданию, что мероприятие перенесено на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году «Встреча выпускников КВН» прошла в Екатеринбурге.

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