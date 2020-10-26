Архангельск, , 14:55 — REGNUM В Архангельской области за сутки коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 312 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди новых заболевших: 91 житель Котласского района, 90 архангелогородцев, 59 северодвинцев. Инфекция продолжает распространяться в Коряжме, Новодвинске, Холмогорском, Приморском и других районах области.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 5786 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Архангельской области заявил, что введенные ограничения на работу общепита — мера, без которой нельзя обойтись.