Черкесск, , 14:54 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за последние трое суток выявили 264 пациента с коронавирусом. Ежедневный прирост числа новых пациентов с COVID-19 за минувшие выходные не опускался ниже 87 человек. А на утро 26 октября минздрав КЧР сообщил о 89 подтвержденных случаях заболевания за последние сутки, что стало самым большим показателем за четыре месяца.

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В настоящее время число госпитализированных с диагнозом COVID-19 в республике составляет 734 человека. Общее число «активных» больных достигло 3812 человек. Это второй показатель после Ставрополья в Северо-Кавказском федеральном округе, где зафиксировано 5062 таких пациентов.

Всего за все время пандемии в Карачаево-Черкесии подтвержден диагноз COVID-19 у 9173 человек. Удалось избавиться от болезни 5331 человеку. Скончались 30 жителей региона.

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