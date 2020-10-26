Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Группа энтузиастов опубликовала трейлер своей игры Portal Reloaded. Об этом 26 октября сообщает сайт cybersport.ru.

Главным нововведением проекта станет появление третьего вида портала — с его помощью можно перемещаться во времени. Используя эту способность, геймерам предстоит решить 25 непростых пространственных головоломок.

Напомним, Portal — это игра, выпущенная студией Valve в 2007 году. Она получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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