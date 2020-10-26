Липецк, , 14:44 — REGNUM В Липецкой области за минувшие сутки подтверждено 82 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 октября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 84 новых носителях коронавируса.

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Лидирует по числу суточных заражений Липецк, там выявили 37 новых носителей за сутки. Десять пациентов выявлено в Грязинском районе, семь — в Долгоруковском районе, по пять случаев заражения подтвердилось в Ельце, Задонском и Краснинском районах.

Всего в Липецкой области на 26 октября положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 7686 человек, 6440 человек выздоровели, 66 человек умерли. Лечение проходят 1180 пациентов, в том числе 374 в стационарах, 806 — амбулаторно.