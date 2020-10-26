Москва, , 14:43 — REGNUM В контексте предстоящих выборов президента США заявление Джо Байдена — это не более чем тактический ход, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец Нью Рига Финанс Клаб Петр Бубнов.

«В свете того, что Трамп выбрал в качестве главной угрозы Китай, и именно на изменение баланса экономических связей с этой страной направлена была его основная внешнеполитическая активность. Да ещё и сына Байдена обвиняют в связях с китайским бизнесом, для команды претендента сейчас важно показать, что президент «лает не на то дерево».

В то же время один из элементов критики Трампа демократами — обвинения в том, что он слишком мягко действует по отношению к России, и вес этих обвинений сейчас хочется повысить.

Это не означает, что демократы действительно не видят угрозы экономическому доминированию Америки со стороны КНР, или преувеличивают желание руководства России развязать войну с США. Просто у них разные амплуа», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшую угрозу для США на международной арене представляет Россия, заявил кандидат в президенты Америки от Демократической партии Джозеф Байден.

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