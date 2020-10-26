Кигали, , 14:49 — REGNUM Папа Римский Франциск назначил архиепископа Кигали Антуана Камбанду одним из 13 новых кардиналов, передает ВВС Great Lakes.

Репортеры сообщают, что он — первый руандиец, возведенный в ранг кардинала. Архиепископ Камбанда заявил журналисту с Государственного телевидения Руанды, что «я даже мечтать не мог» стать кардиналом.

Папа Франциск назначил Камбанду епископом в 2013 году, и в 2018 году его назначили архиепископом Кигали. А в 2020 году он стал единственным африканцем среди 13 новых назначенных кардиналов. Они будут официально возведены в ранг кардиналов на церемонии в Ватикане 28 октября.

Семья архиепископа Камбанды бежала из Руанды, когда он был юношей. Он учился в школах в Бурунди, Уганды и Кении, прежде чем вернуться в Руанду изучать теологию.