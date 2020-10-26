Ростов-на-Дону, , 14:42 — REGNUM В Ростовской области в течение 2020 года будет отремонтировано около полутысячи подъездов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона 26 октября.

«На реализацию этих мероприятий в текущем году из областного бюджета направлено 109 млн рублей. Сегодня работы на объектах ведутся по графику, уже выполнен ремонт 91 подъезда в 33 многоквартирных домах», — уточнил заместитель главы ведомства Дмитрий Беликов.

Ремонту с января по декабрь 2020 года подлежат 449 подъездов в 150 многоквартирных домах. Этому предшествовала работа по обновлению инженерной системы электроснабжения, а также крыши и фасада.