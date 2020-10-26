Черкесск, , 14:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии открыт еще один COVID-госпиталь. Он был создан на базе Республиканской клинической больницы, его медперсонал имеет опыт лечения пациентов с коронавирусом в первую волну распространения инфекции. С 23 октября этот госпиталь, находившийся в резерве, пришлось открыть вновь.

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Медучреждение работало с 7 июня по 28 июля для приема больных с COVID-19, сообщили 26 октября в пресс-службе минздрава региона. За этот период оно оказало помощь 161 жителю республики.

В настоящее время в Карачаево-Черкесии работают пять госпиталей для лечения пациентов с COVID-19 и одно инфекционное отделение, в которых развёрнуто 865 коек для больных с коронавирусной инфекцией. Число госпитализированных, по данным оперштаба на 26 октября, составляет 734 человека.

Общее число «активных» больных достигает 3812 человек. Остальные пациенты получают лечение на дому.

Согласно данным оперштаба, за всё время пандемии коронавируса в Карачаево-Черкесии заразились опасной инфекцией 9173 человека. За минувшие сутки зафиксирован самый большой прирост пациентов с COVID-19 за последние четыре месяца — 89 человек.