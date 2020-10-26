Варшава, , 14:41 — REGNUM Гражданин Ливана был задержан Агентством внутренней безопасности Польши и депортирован из республики. Выводы контрразведки показывают, что 61-летний мужчина мог готовить совершение теракта. Об этом сообщает портал Tvp.info.

Представители польской контрразведки отмечают, что депортированный гражданин Ливана мог быть связан с организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также сообщается, что 61-летний мужчина имеет семейные связи с террористами, погибшими во время боев в Сирии и Ираке, а также на протяжении всего времени пребывания в Польше он поддерживал контакты с участниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Депортированному мужчине также запретили въезд на территорию Польши и других стран Шенгенского соглашения сроком на пять лет.

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