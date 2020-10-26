Москва, , 14:40 — REGNUM Роспотребнадзор обнаружил санитарные нарушения в концертном зале «Известия Hall» в Москве, сообщает 26 октября столичный оперштаб.

Специалисты надзорного ведомства обнаружили отсутствие социальной дистанции между посетителями, а также масок и перчаток, в помещениях не проводилось обеззараживание воздуха.

Материалы дела рассмотрит суд. Организации грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отреагировал на открытое обращение рестораторов, завивших о бедственном положении из-за введенного запрета на работу после 23 часов.

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