Вашингтон, , 14:39 — REGNUM Создатель Fallout: New Vegas Джош Сойер решил отпраздновать десятый юбилей игры при помощи благотворительных стримов. Об этом 25 октября сообщил портал PCGamesN.

Во время своих прямых трансляций геймдизайнер играет в New Vegas, обсуждает со зрителями мир игры и собирает пожертвования в фонд California Wildfire Relief Fund. Сообщается, что все полученные таким образом средства пойдут на помощь людям, пострадавшим от лесных пожаров в Калифорнии.

Напомним, Fallout: New Vegas — это популярная ролевая игра, разработанная студией Obsidian Entertainment. Её релиз состоялся 19 октября 2020 года.

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