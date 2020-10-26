Москва, , 14:46 — REGNUM Возможность строительства пятиэтажных школ в Москве приведёт к увеличению плотности учащихся в образовательных организациях города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил депутат Московской городской думы Павел Тарасов (КПРФ).

Комментируя изменения в правила проектирования социальных объектов, он указал, что школа, в первую очередь, должна быть комфортной для детей. Однако предусмотренная поправками возможность повысить этажность образовательного учреждения с четырёх до пяти этажей, едва ли отвечают этой задаче.

«Чем выше этажность школ, тем больше детей, и это идет тенденция к укрупнению образовательных учреждений и классов. И это не самая хорошая вещь, потому что внимание к каждому конкретному ученику уменьшается», — сказал Тарасов.

По его мнению, новые правила, вероятно, можно рассматривать как экономию городской площади, что является в большей степени вопросом хозяйственной мотивации, а не желанием улучшить образовательный процесс.

«При проектировании образовательных учреждений нужно отталкиваться от интересов учащихся, а не строительных компаний», — подчеркнул Тарасов.

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