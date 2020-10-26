Белгород, , 14:37 — REGNUM В Белгородской области 26 октября выявили 99 носителей коронавируса, что на два меньше показателя предыдущих суток, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Выздоровели ещё 50 пациентов.

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В целом, в Белгородской области подтверждено 11 тыс. 046 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9016 человек. В стационарах находятся 577 пациентов, в том числе 55 на ИВЛ, получают лечение амбулаторно 1378 человек.

За выходные в регионе скончался один пациент с подтверждённым положительным тестом на коронавирус. Всего зарегистрировано 75 летальных исходов.