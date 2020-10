Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Состоялся анонс сиквела игры My Time at Portia под названием My Time at Sandrock. Дебютный трейлер проекта был опубликован 26 октября на YouTube-канале Pathea Games.

Разработчики отметили, что новый проект изначально должен был стать дополнением для My Time at Portia, однако со временем превратился в самостоятельную игру. Его релиз в «раннем доступе» ожидается в 2021 году.

Команда Pathea Games также запустила краудфандинговую кампанию на сервисе Kickstarter, чтобы ускорить разработку игры. Текущая цель — собрать $100 тыс.

