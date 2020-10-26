Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM Давний друг петербургского историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал суду о примерно 200 женщинах, которые окружали историка на протяжении нескольких лет, и о его отношениях с ними, передает 26 октября корреспондент ИА REGNUM.

Друг Олега Соколова рассказал суду о 200 женщинах историка. Объединенная пресс-служба судов СПб.

Адвокаты Олега Соколова пригласили в суд школьного учителя труда и черчения Константина Ерунова. Мужчина знаком с подсудимым 35 лет, был вхож в семью Соколова, был знаком и общался с его второй и третьей супругами, а также несколько раз видел Анастасию Ещенко.

По словам свидетеля, Олег Соколов обладает очень яркой харизмой, которая привлекала «ярких, интереснейших личностей: артистов, историков, ученых, художников и танцоров». Кроме того, он всегда старался помочь ближним, так, например, Соколов и его третья жена Анна Кукушкина помогли Ерунову справиться с трудной жизненной ситуацией.

Что касается Анастасии Ещенко, то с ней свидетель познакомился накануне ее убийства. Ерунов пришел в гости к Олегу Соколову и, как признался свидетель, его «очень сильно удивили их взаимоотношения».

«Я около Олега Валерьевич видел неоднократно самых разных женщин. Там попадались такие гиены, которым явно от Олега Валерьевича нужно было что-то, чтобы он им предоставил. Были и бескорыстные подруги, которые становились ему женами, вроде Насти и Ани (вторая и третья официальные жёны Соколова, — прим. ред.), и те, у которых сложилась своя жизнь, но они до сих пор благодарны Олегу Валерьевичу»,— пояснил Константин Ерунов.

На вопрос адвоката потерпевшей стороны — «сколько было вокруг Олега Соколова женщин», свидетель сначала ответил «непонятно», но припомнил момент, когда на вечер со свечами к историку приходили несколько балерин Мариинского театра.

«Ни к каким интимным и прочим вещам это не привело и не могло быть, — пояснил Ерунов. — Пускай будет 200 девушек, которые я видел около [Соколова], включая реконструкторов. Потому что только в реконструкции я знаю около полусотни девушек и женщин, которые так или иначе, будучи членами групп реконструкции, с ним контактируют. Действительно много».

После чего подсудимый Олег Соколов обратил внимание суда, что это не значит, что со всеми этими женщинами у него была интимная связь.

«Интимная сфера общения — личное дело Олега Валерьевича, — отметил в свою очередь свидетель на уточняющий вопрос гособвинителя, сколько из названого количества женщин были близки с Соколовым. — За [35 лет дружбы] я был знаком с Настей — второй женой, Анной — третьей женой и Анастасией (Ещенко), вот это то, что я лично знаю и могу подтвердить, которые у него жили и были».

Что касается Анастасии Ещенко, то свидетель с ней общался один раз в жизни, примерно за неделю до ее убийства. В тот день их знакомства девушка вела себя обособленно, старалась дистанцироваться от гостей и, как показалось Ерунову, не была им рада.

Также он подтвердил позицию защиты обвиняемого, что Ещенко раздражалась, когда при ней речь заходила о детях Соколова, поэтому о них в ее присутствии старались не говорить.

«Ей не нравилось воспоминание о предыдущей жене Олега Валерьевича», — уточнил суду свидетель.

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По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний в тот момент доцент Олег Соколов во время конфликта на почве взаимной ревности четыре раза выстрелил в голову своей 24-летней сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко из незаконно хранившегося у него обреза мелкокалиберной винтовки. Девушка погибла на месте. Спустя сутки Соколов расчленил тело и частями утопил его в Мойке. В ходе этих действий он упал в реку, откуда был вытащен и задержан с поличным. Соколову грозит до 15 лет лишения свободы.

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