Блуа, Франция, , 14:37 — REGNUM Во Франции за «восхваление терроризма» арестовали 22-летнего выходца из Чечни. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает Le Figaro.

По данным журналистов, во французском городе Блуа был арестован 22-летний мужчина, родившийся в России, который на своих страницах в социальных сетях оправдывал убийство учителя истории Самуэля Пати экстремистом Абдулахом Анзоровым.

Полиция уже провела обыск в доме подозреваемого, где она обнаружила холодное и другое оружие.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября 18-летний исламист Абдулах Анзоров убил и обезглавил Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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