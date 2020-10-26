Севастополь, , 14:23 — REGNUM Объёма воды в Чернореченском водохранилище без дополнительного притока хватит на обеспечение водой Севастополя в течение трёх месяцев, сообщили 26 октября в пресс-службе правительства города по итогам аппаратного совещания у губернатора Михаила Развожаева.

Как сообщил и. о. вице-губернатора Владимир Базаров, в регионе активно реализуются проекты по решению вопроса обеспечения водой города. Так, на Кадыковском карьере проложена траншея на протяжении 1,4 тыс. метров из 10,2 тыс. метров, началась сварка труб.

«Что касается Бельбека, половина земляной массы под котлован водозабора выбрана. Все подготовительные работы по расчистке территории закончены, оборудование заказано. Работа идёт полным ходом», — сказал Базаров.

На данный момент в Чернореченском водохранилище объём воды составляет 15,6 млн кубометров, этого городу должно хватить на три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, с лета в Крыму и Севастополе обострились проблемы, связанные с водоснабжением — причиной стало засушливое лето. В Крыму с конца августа действуют ограничения на подачу воды в дома.