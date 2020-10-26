Ростов-на-Дону, , 14:15 — REGNUM В Ростовской области 2020 год власти назвали аномально маловодным годом по бассейну реки Дон. Причиной этому стали климатические изменения. Обмеление наблюдается в районе реки Маныч. При этом Усть-Манычский гидроузел находится в удовлетворительном техническом состоянии.

«Ситуацию осложняет то, что бассейн реки Западный Маныч находится в чрезвычайно засушливой зоне. При этом он обеспечивает перераспределение водных ресурсов по территории четырех южных регионов России», — уточнили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2020 года о начавшемся периоде маловодья в Ростовской области сообщал руководитель регионального управления МЧС России Сергей Филиппов. Низкий уровень воды обусловлен аномально тёплой и малоснежной зимой.

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