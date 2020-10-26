Челябинск, , 14:14 — REGNUM Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту нанесения школьнице ножевого ранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, проверены будут органы системы профилактики правонарушений. Также предстоит проверить образовательную организацию, в которой обучаются девочки.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 24 октября в Красноармейском районе. 15-летняя школьница ударила сверстницу ножом. В тяжёлом состоянии девочку госпитализировали.

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