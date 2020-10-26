Севастополь, , 14:14 — REGNUM В Севастополе на дому лечатся 328 пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства города 26 октября. Как пояснил и. о. директора департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, у всех этих пациентов болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Лечение на дому проводится с 16 октября, за каждым пациентом закрепляется лечащий врач поликлиники.

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Вместе с тем, губернатор Севастополя Михаил Развожаев потребовал ещё раз детально проработать систему лечения пациентов на дому — особенно что касается случаев, когда вместе с заболевшими проживают люди из группы риска.

«Если есть пожилые люди, их надо как минимум забирать в обсерватор под наблюдение. Дома они могут заболеть. Масочный режим и самоизоляция в отдельной комнате — это конечно хорошие рекомендации, но жизнь по-другому выглядит», — сказал Михаил Развожаев.

На 25 октября в Севастополе лечение дома проходили 296 больных COVID-19, в больницах находились 233 пациента.