Нальчик, , 14:10 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие выходные число умерших пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, выросло до 132. Двое пациентов скончались 24 октября, еще трое — 25 октября, сообщили 26 октября в республиканском минздраве.

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Среди умерших по-прежнему люди в возрасте из разных населенных пунктов республики. Так, не смогли справиться с опасным вирусом и скончались 68-летний житель города Нальчика и четыре женщины — 68-летняя жительница города Баксан, 70-летняя жительница города Нарткала, 73-летняя жительница Нальчика и еще одна 79-летняя жительница республиканской столицы.

Общее число лиц, у которых за все время пандемии был выявлен коронавирус, достигло в республике 9652. Прирост за последние сутки составил 88 человек. Выздоровел за это же время 7271 пациент (+26 за минувшие сутки).

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