Тбилиси, , 14:11 — REGNUM К пандемии нужно отнестись, как к войне, и мобилизовать имеющиеся силы. Это заявление, как сообщает пресс-служба правительства Грузии, 26 октября сделал глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

«Пандемия — не меньше войны. Поэтому при необходимости следует провести полную мобилизацию, включая медицинский персонал, в том числе студентов», — сказал Гамкрелидзе.

По его словам, коронавирус якобы находится на третьем месте по смертности после инсульта и ишемической болезни сердца. Глава центра не исключил, что для профилактики пандемии в Грузии придется ужесточать ограничения. Он также призвал население носить маски.

«Сегодня в Грузии у нас использование масок в пределах 60 — 64%. Призываем увеличить его до 95%, что значительно снизит количество заражений», — отметил Гамкрелидзе.

Стоит отметить, что в Грузии для того, чтобы создать резерв медиков на случай резкого роста числа заболевших COVID-19, решено провести занятия для студентов старших курсов в медицинских университетах. Старшекурсников планируется подготовить через неделю.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии к лечению пациентов с COVID-19 привлекут семейных врачей