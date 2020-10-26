Уфа, , 14:07 — REGNUM Жителя в Самаре признали виновным в более 220 преступлений сексуального характера. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде было установлено, что с 2016 года по 2017 года обвиняемый в интернете вел переписку на сексуальные темы с несовершеннолетними и малолетними девочками. Кроме этого, он с 2014 года незаконного покупал, распространял и хранил порнографические материалы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате суд признал его виновным в более 220 преступлениях сексуального характера и приговорил к колонии строгого режима сроком на 4 года 6 месяцев.

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