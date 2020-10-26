Краснодар, , 14:03 — REGNUM Шесть пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 26 октября в региональном оперативном штабе.

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В Сочи скончались 77-летняя и 33-летняя женщины. Первая пациентка поступила в горбольницу №3 в тяжелом состоянии, затем подключена к аппарату ИВЛ. Женщина скончалась от двусторонней пневмонии, которая развилась на фоне COVID-19 тяжелой формы. Вторая пациентка лечилась в инфекционной больнице №2 Сочи, у нее также диагностировали коронавирусную инфекцию и двустороннюю пневмонию тяжелой формы.

В Тихорецкой ЦРБ скончался 55-летний житель Павловского района, он находился на ИВЛ. Здесь же скончался житель Павловского района 79 лет с двусторонней пневмонией и COVID-19, ранее пациент перенёс инсульт. Два летальных исхода зарегистрированы в Афипской районной больнице Северской ЦРБ: здесь скончались 82-летний жителя Краснодара и 68-летний местный житель, оба находились на ИВЛ.

По шесть смертельных исходов среди пациентов с коронавирусом фиксируется уже третьи сутки подряд. Всего в Краснодарском крае за период пандемии скончался 391 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. 25 пациентов на данный момент находятся в больницах региона в тяжёлом состоянии.