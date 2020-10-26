Пенза, , 14:53 — REGNUM В Пензенской области из 169 новых случаев заражения за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 17 детей. Об этом 26 октября сообщает пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

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Возраст несовершеннолетних — от 1 месяца до 17 лет. В столице региона зарегистрированы 118 новых случаев инфицирования. Под наблюдением медиков остаются 6 148 человек, сняли с коронавирусного учета 38 159 пензенцев.

Обследования на коронавирус провели среди 358 258 человек, всего выполнено 377 819 исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 26 октября коронавирусная инфекция выявлена у 14 412 человек, за сутки заболели еще 169 пензенцев. Минувшим днем носителями инфекции стали 177 пациентов. По области с начала пандемии выздоровели 10 520 человек, за сутки — 14 пациентов. 170 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.