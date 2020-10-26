Москва, , 13:59 — REGNUM В России эпидемиологическая обстановка с коронавирусом достаточно тяжёлая, заявил 26 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, сейчас основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы и ушла на «восток от Москвы».

Он добавил, что президент России Владимир Путин получает всю необходимую информацию по коронавирусу и по линии федерального центра, и по линии отдельных регионов.

Как сообщалоИА REGNUM, всего в России выявлено 1 531 224 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 26 269 человек, выздоровели — 1 146 096. Всего было проведено более 57,8 млн тестов. При этом накануне, 25 октября, в России было выявлено рекордное суточное число случаев заражения инфекцией — 17 347. Сутками ранее было выявлено 16 710 случаев.