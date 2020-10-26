Красноярск, , 13:54 — REGNUM В Красноярском крае 26 октября состоялось заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Как сообщил на заседании зампредседателя краевого правительства Алексей Подкорытов, работа первичного звена переориентирована на оказание неотложной медпомощи, преимущественно на дому.

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В амбулаторно-поликлинических учреждениях региона сформировано 59 ковидных бригад. С 17 октября поликлиники начали работать семь дней в неделю с 08:00 до 22:00. В субботу ведётся приём, в субботу и воскресенье обслуживаются вызовы. Также жителей края консультируют по телефону. Дополнительно организовываются колл-центры.

Ежедневно происходит передача неотложных вызовов пациентов с ОРВИ и коронавирусной инфекций со станций и отделений скорой помощи сразу в поликлиники.

В государственных и частных медучреждениях организована работа 11 амбулаторных центров компьютерной диагностики. Исследования прошли уже более 10 тыс. человек.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, по состоянию на 23 октября в регионе было развернуто 4202 койки, в том числе 2100 — в Красноярске. Занятость коечного фонда по краю и городу составляет 90%. В течение недели планируется дополнительно развернуть 895 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 октября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 25 016 человек.

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