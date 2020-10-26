Село Архыз, Карачаево-Черкесия, , 13:51 — REGNUM На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии появятся высокогорный конно-спортивный клуб и парк активного отдыха. Это будут составляющие проекта горно-рекреационного комплекса, сообщила его руководитель Рената Шюшайте.

Его реализация начнется в 2021 году, а пока проект только готовится. В него, по словам инициатора, войдут конюшня и манеж, вейк-лайн, кафе, пруд, беседки, зона для детей «Долина сказок», ретрит-центр, трасса для снегоходов и мотокросса, лыжная трасса.

Для организации активно-познавательного отдыха туристов будут созданы мастерские по овладению различными ремеслами, в том числе сыроварня, домики пекаря и пасечника, мастерская по обучению прядению из пряжи местных овец.

«Туристы смогут активно поучаствовать в различных процессах. Например, в сборе чая, изготовлении меда», — цитирует Шюшайте ТАСС.

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