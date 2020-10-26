Симферополь, , 13:48 — REGNUM Отопительный сезон на территории Республики Крым начнётся с 27 октября, об этом на совещании о ситуации с водоснабжением Симферополя 26 октября объявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Со вторника полностью начинаем подачу отопления, начинается отопительный сезон», — подчеркнул Аксёнов.

Решения о начале отопительного сезона уже приняли администрации ряда городов Республики Крым, ранее начало подачи тепла объясняют ситуацией с пандемией коронавируса.

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В комментариях на странице Аксёнова жители разделились: кто-то возмущён решением властей включить отопление, когда на улице «жара», кто-то, напротив, просит начать отопительный сезон поскорее, потому что «люди болеют, мёрзнут в домах».

По данным Росгидрометцентра, 26 октября дневная температура в Симферополе составит +26 градусов по шкале Цельсия, ночью — 14 градусов тепла. В день старта отопительного сезона, 27 октября, днём прогнозируется до +23 градусов. Ниже +20 дневная температура в столице Крыма может опуститься к концу рабочей недели — 30 октября ожидается до +19 градусов днём и до +10 ночью.