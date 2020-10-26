Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM В Ленинградской области развернуто в региональных стационарах 1275 коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них занято 799 коек. Об этом 26 октября заявил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин на совещании с главами муниципальных образований региона.

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По его словам, в настоящий момент в Ленобласти 419 коек оборудованы аппаратами ИВЛ, из них 43 заняты.

«Ленинградская область сегодня входит в число регионов с наиболее стабильными показателями с точки зрения динамики распространения болезни, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, — Да, в регионе наблюдается сегодня контролируемый рост случаев заражения COVID-19. Но и число тестов на коронавирус мы увеличили до пяти тысяч в день. Это не стрессовая ситуация для здравоохранения региона — мы держим ее под контролем».

Напомним, всего с начала пандемии в Ленинградской области зарегистрировано 10 782 случая заболевания COVID-19, 6255 человек выздоровели, 116 человек умерли.

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