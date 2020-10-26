Первоуральск, Свердловская область, , 13:50 — REGNUM Городская больница Первоуральска (Свердловская область) заплатит штраф из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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Нарушения были выявлены ещё в июле 2020 года. Оказалось, что медиков не обеспечили в должном объёме средствами индивидуальной защиты, не имелось необходимого месячного запаса дезинфицирующих средств, а имевшийся дезраствор не соответствовал нормам.

Больница попыталась обжаловать решение городского суда, но областной суд оставил предыдущее решение без изменений. Медучреждению назначен штраф в 120 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач Ревдинской городской больницы Евгений Овсянников заявил, что вспышка COVID-19 в его медучреждении произошла из-за нарушения санитарных норм врачами.

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